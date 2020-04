Cobid-19, mappa regione per regione: nelle 4 più colpite al Nord quasi 3.000 nuovi positivi

Coronavirus, la mappa del contagio regione per regione in Italia . A livello nazionale si registra un peggioramento dei dati rispetto a ieri sia per quanto riguarda i nuovi positivi che le vittime, mentre i guariti sono 1.979. A livello regionale dati ancora importanti in quattro regioni: Lombardia (+1.388 positivi), Emilia Romagna (+443), Piemonte (+639) e Veneto (+523). Leggera ripresa anche nel Lazio (+163).

Ferrari raccoglie 1 ml di euro con i suoi clienti. Risorse destinate anche alla telemedicina

I dati in Lombardia. Sono più di diecimila le persone morte in Lombardia per Coronavirus, esattamente 10.022: lo ha spiegato in diretta Facebook l'assessore al Welfare Giulio Gallera spiegando che i morti in una giornata sono stati 300. Sono in tutto 54.802 i positivi al Covid, 1388 più di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.236 (-21), mentre quelli non in terapia intensiva sono 11.796 (+77). Sono stati fatti in Regione in tutto 176.953 tamponi. Il dato della Lombardia rappresenta più della metà dei decessi avvenuti in tutta Italia.

Il Viminale: «Posti di blocco e controlli più severi sulle strade»

I dati in Emilia Romagna. Sono 18.677 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 443 in più rispetto a ieri. E hanno raggiunto quota 81.715 i test effettuati, 3.348 in più. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (- 47) e in terapia intensiva (- 6). Sono 355 le persone ricoverate in terapia intensiva in tutto. Si registrano 82 nuovi decessi (45 uomini e 37 donne), salgono così a 2.316.

Cinque nuovi contagiati a Civitavecchia, guariti una mamma e il suo neonato

I dati in Campania. I positivi salgono a 3.344 (ieri 3.268), su 29.664 tamponi eseguiti; le vittime sono 227, sei in più rispetto a ieri. I guariti 244 (di cui 144 totalmente guariti e 100 clinicamente guariti), con un incremento di 56 rispetto ai 188 di ieri. Questi i dati sul coronavirus aggiornati alla mezzanotte di ieri, diffusi dall'Unità di crisi. ​ Il riparto per provincia: Napoli 1.699 (di cui 723 Napoli città e 976 in provincia). Salerno: 499. Avellino: 379. Caserta: 352. Benevento: 145. Altri in fase di verifica Asl: 270.

