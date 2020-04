Covid-19, mappa contagi regione per regione: il Veneto frena, in Lombardia 249 morti

Coronavirus, la mappa del contagio regione per regione di oggi domenica 5 aprile 2020. L'aspetto positivo oggi è quello dei morti cresciuti oggi di "sole" 525 unità rispetto a ieri. Quasi la metà di questi in Lombardia con +249 rispetto a 24 ore prima. L'epidemia sembra rallentare in maniera consistente nelle 4 regioni più colpite, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Sono 21.815 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 819 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.238.



Covid-19, calano i ricoverati con sintomi

Calano per la prima volta i ricoverati con sintomi per coronavirus negli ospedali: sono 61 persone in meno rispetto a ieri. Continua a scendere anche il dato delle terapie intensive con 17 pazienti in meno. È il secondo giorno consecutivo che questo numero scende dall'inizio dell'emergenza. È quanto emerge dai dati resi noti dalla Protezione Civile.

Coronavirus, l'Uefa precisa: «Nessun limite del 3 agosto per chiudere la stagione»



