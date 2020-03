Coronavirus, Francesca, mamma disoccupata: «Io, licenziata appena partita epidemia»

Disoccupata, per colpa del coronavirus. Francesca, mamma romana di 40 anni, è stata licenziata subito dopo le limitazioni imposte dalle misure di contenimento del contagio. «Cerchiamo di farci vedere tranquilli con i nostri figli, ma le preoccupazioni sono tante. Non so se più per ora o per dopo quando tutto sarà passato e mi ritroverò a cercare lavoro», piange Francesca Bendotti, ex cameriera ai piani con un contratto a tempo indeterminato. Oggi disoccupata per la «drastica contrazione dell'attività lavorativa», si legge nella lettera di licenziamento, conseguente alla diffusione dei recenti casi di coronavirus in Italia.

Licenziamenti scattati ancor prima delle misure di supporto prese dal governo per le aziende. Francesca, mamma 40enne, racconta la sua storia all'Adnkronos. «Giovedì 5 marzo sono andata all'hotel come sempre, ma dopo un'ora ci hanno chiamato e ci hanno consegnato la lettera di licenziamento. A me e ai miei colleghi». L'ha pubblicata sui social, su Facebook, un pò per sfogarsi e, forse, per chiedere aiuto. «La presente per comunicarle la cessazione del rapporto di lavoro in essere tra Lei e la nostra Società a seguito della cessazione dell'attività imprenditoriale - si legge nel documento dell'azienda, che svolge in appalto un servizio di rifacimento camere e facchinaggio, datato 5 marzo del 2020 e condiviso dalla ex dipendente in un post - La forte contrazione dell'attività turistica a seguito dell'improvvisa, imprevedibile e drastica contrazione dell'attività lavorativa, conseguente alla diffusione dei recenti casi di polmonite virale (Covid-19) in Italia, ha minato alle fondamenta l'attività imprenditoriale, rendendo impossibile la prosecuzione dell'attività in essere».

