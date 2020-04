Lucca, festa nel cortile condominiale: multate quattro famiglie, i bimbi giocavano insieme

È costata cara a quattro famiglie residenti ala festicciola organizzata pernel, contro il divieto di assembramenti per l'emergenza. Un rinfresco in garage, con la speranza di non essere scoperti, ma la segnalazione di un cittadino alla polizia ha fatto scattare un controllo e multare otto adulti.LEGGI ANCHE Palermo, grigliata sui tetti e fuochi d'artificio contro l'elicottero dei Carabinieri. Il sindaco Orlando: «Criminali incoscienti» È successo in un condominio di Lucca, dove 4 famiglie hanno allestito una festicciola con dolci e bibite su un tavolo in garage mentre i bambini giocavano in cortile. La polizia, constatato l'assembramento, non ha potuto fare a meno di sanzionare gli adulti.Sempre durante i controlli a Lucca la polizia ha fermato un uomo mentre girava in bicicletta: si è giustificato dicendo che doveva prendere accordi con un collega per i lavori del giorno dopo. La motivazione non è stata trovata pertinente e pertanto è stato sanzionato.