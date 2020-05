Coronavirus Lombardia, diminuiscono le vittime ma raddoppiano i casi in 24 ore: effetto più tamponi

In Lombardia diminuiscono le vittime ma raddoppiano i casi di coronavirus nelle 24 ore: è l'effetto tamponi. Sono 614 le persone risultate positive in una giornata in Lombardia: lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook spiegando che sono 62 i deceduti, e sono 19 meno di ieri ricoverati in terapia intensiva e 175 in meno i pazienti Covid negli altri reparti. Il totale di contagiati è di 82904, 1033 più di ieri perché sono stati inseriti i risultati di tamponi dei giorni scorsi rimasti indietro. Sono 15.116 i deceduti, 322 i ricoverati in terapia intensiva e 5.222 negli altri reparti. Ai 614 contagi odierni la Regione ha aggiunto oggi 419 contagi riferiti alle settimane precedenti.

Il dato odierno dei contagiati in Lombardia risente del numero record di tamponi effettuati (20.602) ma che è frutto anche di tamponi processati nei giorni precedenti dato che, come ha chiarito Gallera, la Regione non è ancora in grado di processarne ogni giorno un numero superiore ai 15-16 mila. «Siamo passati da 3 laboratori con mille tamponi - ha ricordato l'assessore - a 45 laboratori per 15-16 mila tamponi che puntiamo a raddoppiare entro 3-4 settimane massimo», anche se «c'è un problema di recupero di reagenti e di reperire macchine meno diffuse».

Ultimo aggiornamento: 19:04

