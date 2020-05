Coronavirus in Lombardia, cala l'indice di contagio: 159 nuovi positivi e 22 morti

Si abbassa lievemente l'indice del contagio da coronavirus in Lombardia: da ieri sono 159 i nuovi positivi al Covid (+11). L'indice è sceso oggi all'1.7% contro il 2.6% di ieri: i nuovi positivi in regione sono 159 per un totale di 87.417, con 9.176 tamponi. Ieri c'erano stati 148 nuovi positivi con 5.641 tamponi. Ancora basso il numero dei nuovi decessi (22) per un totale di 15.896 morti in regione. Calano ancora i ricoveri sia in terapia intensiva (183, -13) che negli altri reparti (3.622, -99). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

