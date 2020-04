Coronavirus Lombardia: altri 200 morti, casi oltre quota 70mila. A Milano nuovi contagi in calo

Altri 200 morti di Covid-19 in Lombardia. Sono 70.165 i positivi al Coronavirus, 1073 in più di ieri. I decessi sono arrivati a 12.940, mentre i ricoverati in teraltriapia intensiva sono scesi sotto quota 800: sono infatti 790 (-27). I ricoverati Covid negli altri reparti sono invece 9.192 (cinquecento meno di ieri).

Leggermente in calo rispetto a ieri, dove si erano registrati 480 nuovi casi, di cui 161 in città, i contagi a Milano: 277 nell'area metropolitana, 105 in città. Sono 17.277 le persone positive nell'area metropolitana, 7221 in città. A Brescia i nuovi contagi sono 130 (12308 il totale), a Bergamo 98 (10946), a Cremona 101 (5807).

«In 20 giorni siamo riusciti a ottenere un risultato importante»: l'assessore alla Protezione civile della Lombardia Pietro Foroni così ha commentato i dati sul dimezzamento in 20 giorni dei ricoverati in terapia intensiva per Covid. «Il 3 aprile eravamo al picco con quasi 1.400 ricoverati in terapia intensiva, oggi siamo sotto gli 800, a 790».

