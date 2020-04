Coronavirus, in Lombardia obbligo mascherina quando si esce. I positivi salgono a 49.118

In Lombardia si dovrà andare in giro indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca: è quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore domani.

Le vittime in Lombardia salgono a 8.656, in un giorno più 345. Sono 55 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva (in totale 1.326): lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook. Questo significa che i morti di Coronavirus in regione sono state 8.656. In totale il numero di positivi sale a 49.118 con un aumento di 1.598, mentre il numero dei ricoverati non in terapia intensiva 12.002 (+200). I tamponi realizzati sono arrivati a 141.877.

Commentando i dati, Gallera ha spiegato che ancora non c'è una riduzione «continua e significativa». «Ci stiamo assestando e abbiamo bisogno di dare un'ultima spallata» ha aggiunto tornando a chiedere a tutti di stare a casa. A crescere maggiormente è la provincia di Milano che tocca i 10.819 casi (+428), di cui a Milano città 4.352 (+178), seguono le province di Bergamo 9.588 (+273) e Brescia 9.180 (+166).

«Dovrete, quando potete uscire, coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate in qualche modo diffondere il virus se per caso siete portatori»: il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha spiegato in un video su Facebook in cui è tornato a chiedere ai cittadini di stare a casa. «La voglia di uscire è tanta ma non si può. Non si può ancora. Non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo. Non abbiamo concluso nessuna opera». E quindi «dobbiamo proseguire altrimenti lo sforzo fatto fino ad oggi risulterà vanificato e i numeri ricominceranno a peggiorare».



