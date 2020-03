Coronavirus Liguria, nelle ultime ore 26 morti, tra cui un 46enne a Genova

La teoria che morivano solo gli anziani è durata ben poco. Ci sono infatti anche un uomo di 46 anni ed una donna di 57 nei bollettini diffusi oggi relativi ai pazienti positivi al coronavirus e deceduti nelle ultime ore in Liguria. Il primo, un 46enne residente a Campomorone, è deceduto all'ospedale San Martino di Genova ieri sera intorno alle 2 all'interno del pronto soccorso. Si tratta, come spiegano dall'ospedale, di un paziente che presentata un «quadro clinico complesso», ed è ad oggi il più giovane deceduto all'interno della struttura. Sempre il San Martino ha comunicato altri due decessi: un paziente di 59 anni, residente a Genova, e una donna nata a Torriglia ma residente a Genova di 87 anni. All'ospedale Villa Scassi di Genova i decessi registrati nelle ultime ore sono stati 6. Tra questi la direzione medica segnala una donna di 57 anni, ricoverata dallo scorso 20 marzo in Rianimazione, una donna di 77 anni ricoverata in pronto soccorso con comorbidità. E poi 4 uomini di 70, 83, 90 e 70 anni nel reparto di Medicina, tutti con comorbidità, per i quali il Covid-19 è ritenuto concausa della morte.

Ancora a Genova, l'ospedale Galliera ha comunicato 6 decessi: 4 uomini di 79, 81, 73 e 77 anni con comorbidità, e 2 donne di 67 e 79 anni, anche loro con comorbidità.Nel resto della Liguria i pazienti di cui è stato comunicato il decesso sono stati 3 negli ospedali della Asl 2 di Savona, due uomini di 90 e 80 anni, ed una donna di 91. In Asl 1 ad Imperia sono segnalati 3 decessi: un uomo di 88 anni con patologie pregresse associate, un uomo di 91 anni e una donna 68enne, morti all'ospedale di Sanremo. Alla Spezia in Asl 5 i decessi delle ultime 24 ore sono stati 5: un uomo di 61anni, ricoverato in Rianimazione, un uomo di 95 anni, ricoverato in Geriatria all'ospedale San Bartolomeo Sarzana, un 73enne ricoverato in Medicina d'Urgenza al Sant'Andrea della Spezia), un uomo di 82 anni, ricoverato in Geriatria a Sarzana e un 82enne, ricoverato in Geriatria.



