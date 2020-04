Coronavirus in Liguria, dal 27 aprile ok a passeggiate e attività motorie: la bozza del nuovo decreto regionale

La Liguria anticipa. Dal 27 aprile riaprono i ristoranti, ma solo per il cibo da asporto (come già attuato in Veneto), la vendita di piante e calzature per bambini e i 'salonì per cani e gatti. Possibili varie attività motorie, incluse passeggiate a cavallo e pesca, e andare a passeggio all'aria aperta purché in modo individuale o con conviventi, come andare in due sui motoveicoli, purché tra conviventi. Sono alcune delle novità attese nel decreto regionale da quanto emerge dall'ultima bozza che l'Ansa è riuscita a visionare e che sta girando tra amministratori e addetti ai lavori per le osservazioni.

Coronavirus Veneto, Zaia dà ok al take away al ristorante: «Irresponsabile? Non firmo ordinanze alla carlona»

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA