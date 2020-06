Coronavirus, Basilicata record: zero contagi e zero ricoveri. Speranza: non pensare che battaglia sia vinta

Nessun ricoverato per coronavirus in Basilicata: nel nono giorno consecutivo senza nuovi contagi da Covid, la Basilicata fa registrare un altro zero. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che ieri i tamponi analizzati sono stati 389, tutti negativi, e che i casi di contagio confermati in regione sono 16. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata, sono stati analizzati 31.485 tamponi, di cui 31.068 negativi, le vittime sono state 27 e i guariti sono 354.

Bambina di 7 anni muore di coronavirus: «Il Covid le ha ingrossato il cervello e l'ha mandata in coma»

Coronavirus, diretta: Brasile terzo per numero di morti, superata l'Italia. Nuovo picco in India

«Oggi siamo in una fase diversa di questa epidemia, ma dobbiamo ancora essere prudenti. Non bisogna pensare che sia tutto finito e che la battaglia sia vinta. Il nemico insidioso è ancora lì, bisogna avere la massima cautela», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a Bologna per l'inaugurazione del secondo modulo dell'Hub nazionale e regionale di terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA