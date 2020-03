​Coronavirus, mappa contagio: 17.987 casi in tre regioni. Il 42,6% in isolamento domiciliare

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. I contagi complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 31.506, dei quali 2.941 sono guariti e 2.503 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 26.062. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 2.989 persone; i guariti sono cresciuti di 192 unità; i deceduti di 345. Sono 2.060 i malati in terapia intensiva, 209 in più rispetto a ieri. Il 42,6% dei positivi (11.108 su 26.062) adesso è in isolamento domiciliare.

