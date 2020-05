Coronavirus Italia, bollettino: 50 morti, ma mancano i dati della Lombardia

Il bollettino della situazione Coronavirus in Italia del 24 maggio 2020 registra 50 morti nelle ultime 24 ore ma mancano i dati della Lombardia. I morti salgono così a 32.785, escludendo il dato della Lombardia. Ieri l'aumento comlessivo era stato di 130 vittime. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

CLICCA QUI per scaricare il bollettino in Pdf

Sono 56.594 i malati di coronavirus in Italia, 1.158 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.570. Sono saliti a 140.479 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.639. Sabato l'aumento era stato di 2.120.

Sono 553 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 19 meno di ieri. Di questi, 197 sono in Lombardia, due meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.613, con un calo di 82 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 47.428, con un calo di 1.057 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Ultimo aggiornamento: 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA