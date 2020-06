Coronavirus Italia, bollettino 10 giugno: 202 nuovi contagi, 99 in Lombardia. I morti sono 71, i guariti 1.293

Sono 202 i nuovi casi di Coronavirus in Italia in base al bollettino del 10 giugno 2020. Di questi 99 si registrano in Lombardia. I contagi totali sono ad oggi 235.763 e gli attualmente positivi 31.710, 1.162 in meno rispetto a ieri. I morti nelle ultime 24 sono stati 71 e portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a quota 34.114. Infine i guariti: il numero complessivo è di 169.939, per un incremento rispetto al 9 giugno di 1.293 unità.

I RICOVERI

Tra gli attualmente positivi, 249 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri. Sono 4.320 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 261 pazienti rispetto a ieri. 27.141 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.857 in Lombardia, 3.372 in Piemonte, 2.061 in Emilia-Romagna, 965 in Veneto, 539 in Toscana, 245 in Liguria, 2.566 nel Lazio, 947 nelle Marche, 642 in Campania, 557 in Puglia, 80 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 113 in Friuli Venezia Giulia, 550 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 28 in Umbria, 50 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 54 in Calabria, 120 in Molise e 11 in Basilicata.



