Virus, in Italia 138 nuovi casi e 30 morti. Calano i ricoverati

Coronavirus. Sono 30 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi registrati, segnalati dall'ultimo bollettino della Protezione Civile, sono 138. Mentre i guariti sono 574. Gli attualmente positivi sono 467 in meno rispetto al giorno precedente. Tornano dunque a diminuire i ricoverati.

I morti, dall'inizio della pandemia salgono a un totale di 34.899. Gli attuali positivi sono attualmente 14.242. I guariti totali salgono invece 192.815. In flessione i contagi in Lombardia (53 positivi su 3.380 tamponi, rispetto ai 111 di lunedì su 5.855 tamponi).

Le persone ricoverate con sintomi in ospedale sono attualmente 940 (-6 da ieri), in terapia intensiva ci sono 70 pazienti (-2). Per quanto riguarda i tamponi effettuati, sono in tutto 5.703.673 (+43.219 da ieri). Sono 7, infine le regioni (Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata) che non registrano nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

LAZIO. «Oggi registriamo nel Lazio un dato di 5 casi e zero decessi. Dei nuovi casi tre sono casi di importazione, due registrati nella città di Roma e uno a Latina». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19. «Nella Asl Roma 1 dei quattro casi registrati nelle ultime 24 ore due sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati - precisa D'Amato - Ulteriori due casi arrivano da un accesso al pronto soccorso dall'ospedale San Pietro e uno dal pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata». «Infine per quanto riguarda le province registriamo un caso nella Asl di Latina: si tratta di un link familiare con la donna di nazionalità indiana e di rientro dall'India che era, correttamente, in isolamento», conclude l'assessore.

PIEMONTE. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 25.202 (+ 66 rispetto a ieri), 3018 (+7) Alessandria, 1499 ad Asti, 821 a Biella, 2327 a Cuneo, 2246 (+2) Novara, 13.119 (+54) Torino, 1067 (+2) Vercelli, 944 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 161 provenienti da altre regioni. Altri 952 sono 'in via di guarigionè, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo.

CAMPANIA. Un nuovo caso di coronavirus oggi in Campania, dove nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.344 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 4.747, mentre sono 294.712 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato oggi in Campania: è il settimo giorno consecutivo. Sono 432 i decessi totali in Campania dall'inizio dell'emergenza. Due i guariti nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 4.089, di cui 4.088 totalmente guariti e uno clinicamente guarito.

