Coronavirus, guarisce a 97 anni: il "super nonno" dimesso dall'ospedale di Asola

A 97 anni guarisce dal coronavirus, e in piena zona rossa. Il "super nonno" di Cremona è stato dimesso dopo due settimane dall'ospedale di Asola (Mantova): ha 97 anni ed era stato ricoverato il 29 febbraio con polmonite e relativo tampone positivo, come riporta la Voce di Mantova. Dopo qualche giorno l'anziano si è aggravato ed è rimasto per una settimana in condizioni critiche: poi il sorprendente recupero. E, il 14 marzo, le dimissioni.

«La sua è una famiglia longeva - ha spiegato alla Voce di Mantova il medico Maria Luisa Spina - Ha dimostrato una tempra formidabile. Ci ha ringraziati e ha detto che siamo i suoi angeli». Ora il guarito resterà a casa della figlia per la convalescenza. «L'isolamento gli sta già un po' stretto - ha spiegato lei - è un uomo molto attivo».



