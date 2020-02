Coronavirus, Toti: «Sei cinesi in ospedali a Genova per controlli». Quattro adulti e due bambini

Accertamenti in Liguria per vertificare altri casi di coronavirus. «In Liguria sei cinesi rientrati dalla Cina sono stati portati all'ospedale San Martino e all'istituto pediatrico Gaslini di Genova per controlli, poiché potrebbero aver contratto il coronavirus». Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su facebook. «Tutto il nostro sistema sanitario è pronto a fronteggiare qualsiasi eventuale emergenza e alle 17.30 in diretta dalla Regione vi aggiorneremo sulla situazione», aggiunge. Si tratta di quattro adulti e due bambini rientrati in Italia dopo aver fatto scalo a Parigi.

Ultimo aggiornamento: 11:50

