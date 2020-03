Coronavirus, morta Felicita Chiambretti. La mamma di Piero aveva 83 anni, nuovo test per il presentatore tv

Coronavirus, Il mondo dello spettacolo abbraccia Piero Chiambretti, conduttore televisivo e showman, per la morte della madre. La signora Felicita aveva 83 anni; positiva al coronavirus era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Mauriziano di Torino, dove nelle prossime ore il figlio dovrà essere sottoposto ad un nuovo tampone dopo che il primo ha dato esito incerto. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno raggiungendo Chiambretti,

Tra i primi quello, su Twitter, di Vladimir Luxuria. «La mamma di PChiambretti non ce l'ha fatta, le mie più sentite condoglianze», è il suo post con l'aggiunta dell'emoticon del pianto. «Ho avuto la fortuna di conoscere Felicità #chiambretti venti anni fa - scrive Luca Telese - una donna ironica, intelligente, spumeggiante. Bastardo #corona , ci hai sottratto anche lei!». «Ciao Felicita, donna poetica e coraggiosa. Proteggi Piero e dagli la forza necessaria. Piero Chiambretti ha perso la sua mamma speciale. Il nostro cuore è con lui. Non ci sono più parole», aggiunge la giornalista Francesca Barra.

Serena Grandi, amica di Chiambretti, aveva espresso subito la sua vicinanza: «Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana». Pochi minuti fa, la triste notizia.

Chiambretti era molto legato alla madre, poetessa e autrice di canzoni, considerata da molti la vera artista di famiglia. Una donna coraggiosa, la signora Felicita, capace di crescere da sola il figlio a cui non ha mai detto chi è il padre. «Io sono una persona estremamente indipendente. Non ho mai elemosinato né affetti, né denaro né niente. Sono troppo orgogliosa», diceva in un'intervista di vent'anni fa, quando il figlio muoveva i primi passi di una lunga carriera di successi. «Non sono stata una madre autoritaria, ma autorevole sì - aveva aggiunto -. Forse talmente autorevole che lui non ha osato mai chiedere nulla. Approfitto di questa occasione per chiedergli scusa di non avergli mai detto chi era suo padre».

La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta 😢 le mie più sentite condoglianze — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 21, 2020

