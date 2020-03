Coronavirus, farmaci illegali venduti on line: i Nas bloccano il sito

Nuove speculazioni on line per lucrare sull'emergenza coronavirus. Nell’ambito dell'attività di monitoraggio sulle speculazioni, il Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri di Torino ha identificato un sito internet e un account ebay su cui erano in vendita due preparati spacciati per medicinali antivirali, privi di AIC, prodotti all'estero (sicuramente uno in India) e importato in Italia come rimedio per il coronavirus.

A seguito di accertamenti specifici e in concerto con l'autorità giudiziaria è stato oscurato sia il sito internet che l'account sulla piattaforma ebay (la segnalazione verrà inoltrata in serata).

A conclusione degli accertamenti il reparto ha trasmesso Cnr per ipotesi di reato di commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute pubblica. In corso l'attività di identificazione degli autori.

