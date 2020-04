Coronavirus, Eurogruppo: c'è l'accordo sul documento finale. Gualtieri: Eurobond sul tavolo, via condizioni Mes»

«Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità del Mes. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla». Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo che si è concluso l'Eurogruppo, il consiglio dei ministri finanziari dell'Eurozona.

LE PROPOSTE

«L'Italia si batterà con determinazione perché le decisioni del Consiglio siano all'altezza della sfida che l'Europa sta affrontando», continua Gualtieri, sottolineando che grazie all'iniziativa italiana l'agenda europea è cambiata e si è passati da un'unica proposta, il Mes con condizionalità leggere, «a un pacchetto di quattro proposte»: 200 miliardi dalla Bei, 100 miliardi del nuovo programma SURE e proposta italo-francese di un Fondo per la Ripresa finanziato da debito comune europeo.

UN PIANO DA 500 MILIARDI

L'Eurogruppo ha deciso che sarà messo in campo un piano di rilancio da 500 miliardi ma le modalità del suo finanziamento restano da definire. Lo ha detto il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire precisando che si tratterà di «strumenti finanziari innovativi» e che «tutte le opzioni restano aperte».

«Il solo requisito per accedere alla linea di credito del Mes sarà che gli Stati si impegnino a usarla per sostenere il finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata al Covid-19»: è quanto si legge nelle conclusioni dell'Eurogruppo. «La linea di credito sarà disponibile fino alla fine dell'emergenza. Dopo, gli Stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, coerentemente con il quadro di sorveglianza fiscale europeo, inclusa la flessibilità».

L'Eurogruppo «ha trovato l'accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L'Europa è solidarietà». Lo annuncia il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, su un social network.

«I giorni scorsi sono stati intensi, ma abbiamo raggiunto un buon risultato all'Eurogruppo. Abbiamo trovato un accordo sensato per i Paesi Bassi e per l'Europa, per far fronte alle conseguenza del coronavirus». Così il ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra su Twitter.

