Coronavirus, record di decessi in Emilia Romagna: 65 in un giorno. Il totale sale a 461

Record di decessi per pazienti con coronavirus in Emilia-Romagna: nel bollettino odierno delle vittime si contano 65 morti, portando il totale a 461. E' la giornata con più vittime dall'inizio dell'epidemia. Sono i dati snocciolati oggi nel consueto bollettino via Facebook dal commissario straordinario per l'emergenza Sergio Venturi. In regione salgono a 4.525 i casi di positività, 525 in più rispetto a ieri (+13%). Le persone in terapia intensiva sono 247, 24 nelle ultime 24 ore, mentre circa 1.735 positivi sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus: 31.506 casi (+2.989), 2.941 guariti (+192). I morti sono 2.503 (+345). Aifa: avviati i test su farmaco artrite

