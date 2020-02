Coronavirus, sottosegretario Zampa: «Paura sta lasciando posto alla prudenza»

«La paura credo stia lasciando il posto a un sentimento diverso che si chiama prudenza, un atteggiamento che bisogna avere verso questa patologia. Più sono le nostre conoscenze è più ci sentiamo forti». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, intervistata da La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. «Si sta lavorando sui protocolli – ha aggiunto il Sottosegretario - bisogna che tutto funzioni tenendo conto che ogni situazione ha una particolarità. Per non fermare l’Italia bisogna lavorare molto bene dove ci sono ancora le zone rosse, isolare eventuali focolai, essere prudenti dove ci sono casi e lasciare che la vita torni a scorrere normalmente dove ce lo possiamo permettere cioè nella gran parte del Paese».

