Coronavirus, gli effetti del decreto: frati positivi, appello chi si è confessato

Molteplici le conseguenze dell'emergenza coronavirus. Nell'ambito dei controlli volti a verificare il rispetto del Dpcm del 9 marzo, sono stati denunciati, nella giornata di ieri, dalla polizia di Bologna, per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, dieci cittadini che, in situazioni e posti diversi, sono stati sorpresi, senza un giustificato motivo, in giro per la città. Sono persone prevalentemente residenti a Bologna, sia italiane che straniere, individuate in varie zone (via Marco Emilio Lepido, via Matteotti, via Belle arti, via Massarenti, via Indipendenza, via Corticella) e hanno un'età che va dai 22 ai 58 anni. Sono state denunciate dalle normali pattuglie di volante.

Quattro frati del convento francescano di Lendinara (Rovigo) sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus, e ora tutta la comunità di 20 religiosi è in isolamento fiduciario. Lo conferma all'agenzia Ansa il padre guardiano. Appreso l'esito del test, i frati hanno subito lanciato un appello ai fedeli che avevano fatto la confessione nella chiesa di Sant'Agata il giorno 7 marzo - prima i religiosi erano altrove - perchè contattino velocemente l'Uls.

E poi. «Non vorrei buttare tutti quei litri. Chi viene a pranzo, servito al tavolo ovviamente, o in altri orari, entro le 18 ovviamente». È il messaggio postato sui social dal gestore di un locale di Parma che ha deciso di regalare birra piuttosto che farla scadere. Considerato il crollo delle vendite per l'emergenza legata al coronavirus, il titolare è uno dei ristoratori della città emiliana che sta preferendo regalare i propri prodotti piuttosto che far scadere tutto. In questo caso la foto pubblicata dall'esercente mostra alcuni fusti di birra, ma c'è chi propone insalate o anche semplicemente il gelato. Intanto proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine. In provincia di Parma sono stati verificati oltre 180 locali e sono state comminate alcune sanzioni per il mancato rispetto delle norme antiassembramento.

Il Comune di Como invita i cittadini a evitare di andare a fare rifornimento di carburante in Svizzera «in quanto tale necessità non rientra tra quelle improrogabili, pertanto è possibile essere soggetti a provvedimenti penali per il mancato rispetto delle direttive governative sulla mobilità nell'area soggetta a divieto di circolazione». IL Comune «ricorda che è possibile spostarsi solo per motivi urgenti e improcrastinabili, per recarsi al lavoro, per motivi di salute e per l'acquisto di beni o servizi primari».

