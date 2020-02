Coronavirus, la diretta: 76 contagi in Italia, 2 morti. Codogno in attesa di comunicazioni dalla Prefettura

Coronavirus in Italia, sono 76 i contagiati: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani) ed una in Piemonte. Due, invece, le vittime, una in Veneto e un'altra in Lombardia. Continuano i test per le persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Ieri negativi i controlli su una ragazza ricoverata a Vasto e su un caso sospetto in Umbria. Il presunto "paziente zero" ribadisce di non aver mai avuto il virus.

NEL MONDO

Il bilancio mondiale del coronavirus sale a 2.461 vittime, secondo la mappa online della statunitense Johns Hopkins University. Stando ai dati pubblicati, i casi confermati di contagio sono 78.766, tra cui i 76 italiani. Sono, invece, 23.133 le persone guarite ad oggi.

Ore 8.33 - «È stato un CdM difficile, le cui decisioni sono state assunte col supporto della comunità scientifica. Abbiamo previsto misure che consentono di tutelare la salute dei cittadini, di contenere l'epidemia, isolando i focolai, e di mitigarne gli effetti, minimizzando le situazioni a maggiore rischio di contagio». Così Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, sulla sua pagina Facebook.

Ore 7.40 - «Siamo in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Prefettura di Lodi che pubblicheremo appena possibile»: lo si legge sul sito del Comune di Codogno, uno dei principali centri del lodigiano per cui nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri notte è stato disposto il divieto di ingresso e uscita a causa dell'emergenza coronavirus.



Sono 648 i nuovi casi di coronavirus in Cina portando il numero totale di infezioni a livello nazionale a 76.936. Sono 97 i nuovi decessi, arrivando così a 2.442. Lo affermano le utorità sanitarie cinesi. In Cina quasi tutti i nuovi casi e morti sono stati segnalati nella provincia centrale di Hubei le cui autorità locali hanno affermato che il periodo di incubazione per il coronavirus potrebbe durare fino a 27 giorni, secondo i media statali. Ore 7.16 - Altre due persone sono morte in Corea del Sud dove si sono registrati altri 123 casi di coronavirus arrivando così a un totale di 556 contagi e quattro vittime. Lo hanno riferito le autorità di Seoul secondo le quali sono stati segnalati casi anche nella capitale Seoul, nella provincia sud-occidentale centrale di Chungcheong e sull'isola di Jeju.

