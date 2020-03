Coronavirus, Conte: «D'ora in poi spostamenti limitati in Lombardia e undici province. Chi ha la febbre deve restare a casa»

Coronavirus, è un premier assai contrariato quello che alle 2 affronta i gionalisti sul Dpcm anti coronavirus di cui sono trapelati ampi stralci nel pomeriggio soprattutto sulla chiusura della Lombardia e di 11 province che « non vanno chiamate zone rosse ».



«E' necessario chiarire quel che è successo, una cosa inaccettabile: un dpcm, che stavamo formando a livello di governo per regolamentare le nuove misure che entrano in vigore subito, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Ne va della correttezza dell'operato del governo e della sicurezza degli italiani. Questa pubblicazione ha creato incertezza, insicurezza, confusione e non lo possiamo accettare». Ha detto Conte.



«Sarà consentito il rientro al proprio domicilio e d 'ora in poi chi avrà febbre da più di 37,5 gradi centigradi e infezioni respiratorie è fortemente raccomandato di restar presso proprio domicilio, a prescindere che siano positivi o no. Contattino il medico curante». Ultimo aggiornamento: 03:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA