Val d'Aosta: "Coronavirus, tutti negativi i casi in Regione"

AOSTA - «Al momento non esistono casi di coronavirus , nemmeno sospetti, in Valle d'Aosta». Lo comunica il Governo della Regione autonoma Valle d'Aosta dopo i risultati, giunti stanotte, degli esami sui tamponi dei sei casi sospetti che sono stati eseguiti in laboratori di Milano e Torino. «Tutti i test hanno dato esito negativo», si legge in una nota. L'emergenza coronavirus è gestita da un'unità di crisi istituita dalla Protezione civile, con l'Usl della Valle d'Aosta e con la Centrale unica del soccorso.