«Sei cinese, hai il coronavirus. Vattene». Donna picchiata a Torino

«Sei una cinese di m.... hai il, vattene». Prima gli insulti, poi le botte. È successo il 20 febbraio ain via Cernaia, una delle strade più eleganti del centro storico della città. Gli autori dell'aggressione, secondo quanto ha denunciato la vittima al commissariato di polizia Dora Vanchiglia, sono un uomo e una donna di mezza età, entrambi italiani: lui si è limitato alle male parole, lei è passata alle vie di fatto.La sindacaha condannato, via twitter, il «gesto ignobile e di rara violenza verso una nostra concittadina, alla quale mando l'abbraccio mio personale e di tutta la comunità». «A Torino non può esserci spazio per questi comportamenti», ha aggiunto. L'episodio, di cui scrive «La Stampa», è il secondo in una decina di giorni: l'11 febbraio una coppia di cinesi era stata aggredita da un paio di ragazzi in un quartiere periferico. Anche in quell'occasione era risuonata l'intimazione ad «andare via» e l'accusa di «portare il virus».