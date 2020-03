Coronavirus, ciclista si butta in mare per evitare i controlli: identificato e multato

Coronavirus, un ciclista si è buttato con la bicicletta in mare per evitare i controlli, ma è stato identificato e multato. È accaduto a Otranto questa mattina, quando un ciclista, nel tentativo di sottrarsi ai controlli previsti dal Dpcm Covid-19 ed evitare una multa, ha preferito entrare con la bicicletta in mare e restare in acqua a lungo pur di non essere identificato dai poliziotti. Invitato più volte dagli agenti a uscire dal mare per essere identificato, il ciclista ha preferito restare a mollo per diversi minuti, ripetendo «non ho fatto nulla di male». Alla fine, però, è dovuto uscire dall'acqua ed è stato identificato e multato.

Coronavirus, buoni spesa della Regione Lazio: «Valgono 5 euro a persona al giorno, 7 in caso di minorenni»

Coronavirus, Fabrizio Corona, festa di compleanno con amici in casa: rivolta social





© RIPRODUZIONE RISERVATA