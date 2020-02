Coronavirus, in arrivo alla Cecchignola gli italiani della Diamond Princess

Coronavirus, via vai senza sosta alla Cecchignola al centro dell'Esercito destinato ad accogliere gli italiani in quarantena. Ieri sera la caserma è stata lasciata da primo gruppo di 19 rimpatriati dalla Cina, questa mattina l'uscita di tutti gli altri. Ma già questa sera il centro accoglierà gli italiani reduci sulla crociera a Yokohama sulla Diamond Princess.



Gli ospiti italiani attesi alla Cecchignola dopo il viaggio dal Giappone sono 19, fra i quali tre coppie. L’unica variabile viene da una coppia di greci che viaggiano su roma e che dovrebbero essere poi immediatamente messi su un volo per la Grecia. Se ciò non dovesse avvenire allora potrebbero essere anche loro ospiti e del Csoe. © RIPRODUZIONE RISERVATA