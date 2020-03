Coronavirus Italia: 12.462 casi, 827 morti, 1.045 guariti. Borrelli: trend in linea con ultimi giorni

L'ultimo bollettino della protezione civile sul Coronavirus in Italia segna un +2.076 casi rispetto a ieri: in totale sono 12.462 i positivi. Le vittime sono complessivamente 827: 196 in più di ieri. I guariti sono 1.045, 41 nelle ultime 24 ore. I dati sono stati forniti dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. I malati in terapia intensiva sono 1.028, 151 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 5.838 e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare. Alla domanda se il governo valuti un inasprimento delle misure di contenimento del virus, Borrelli ha rispostio che «al momento» non ci sono decisioni riguardo una «chiusura generalizzata», sottolineando che in ogni caso «non sono cambiate le valutazioni precedenti del comitato scientifico».

L'incremento di 2.076 casi positivi nelle ultime 24 ore potrebbe preoccupare, ma Borrelli ha spiegato che in realtà 600 di essi si riferiscono alla giornata di ieri: «Avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi».

«Il consiglio è sempre lo stesso, uscire per lo stretto necessario e indispensabile», ha ribadito Borrelli rispondendo ai cronisti in conferenza stampa. Il capo della Protezione civile ha poi sottolineato che anche ci esce a piedi «deve portare l'autocertificazione».

Coronavirus, Borrelli: «Autocertificazione anche per circolare a piedi»

Borrelli ha fatto anche un riferimento «all'uso delle mascherine chirurgiche in luogo di lavoro: il Comitato scientifico raccomanda di rispettare rigorosamente la distanze di un metro come principale criterio di contenimento del virus. In assenza della possibilità di mantenere la distanza è raccomandato l'uso delle mascherine».

È la provincia di Bergamo la più colpita da contagi di coronavirus: «Nella provincia di Bergamo ci sono la maggioranza di casi», ha detto l'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera. Anche in provincia di Brescia «il numero dei contagi è cresciuto tantissimo», con un incremento di 561 positivi da ieri a oggi. A Cremona i casi positivi sono 1061, a Como «ancora trascurabili con 77 casi», così come a Lecco sono 113, mentre a Lodi «c'è una crescita abbastanza contenuta». In particolare a Codogno, dove ieri sembrava che si fosse arrivati a contagi zero, invece «ci sono pochi casi, 10 da ieri a oggi, un numero estremamente ridotto».

Intanto l'Oms ha proclamato la pandemia: «Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica», ha annunciato il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull'epidemia di coronavirus. «L'Italia quello che doveva fare lo sta facendo, lo stato di pandemia non ci cambia molto. È un invito agli stati membri ad intervenire in maniere molto ma molto più restrittiva» di quanto fatto finora, è il commento del direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Iss Giovanni Rezza.





