Coronavirus, a Casalpusterlengo strade deserte e messaggi audio: «Non uscite da casa»

Chiusi in casa, si comunica sui social. La pagina facebook "sei di casalpusterlengo se..." dà l'idea di come la comunità sta vivendo in queste ore. Lavoro, spesa, mascherine: sono tante le domande degli abitanti di Casalpusterlengo mentre gli amministratori dell'account ribadiscono «che non possiamo pubblicare post non attendibili e di fonti incerte né tantomeno di privati cittadini. Siamo in contatto con l'amministrazione comunale e diffonderemo solo comunicati ufficiali».

Le paure

Chiusi gli alimentari e i cittadini sono in allarme. «Una problematica non da poco: come segnalato da diversi concittadini, nonostante l'ordinanza, gli esercizi commerciali relativi ai beni alimentari (quindi di prima necessità) dovrebbero essere mantenuti aperti. Nella realtà dei fatti le attività rimangono chiuse», scrive un residente. Tra le risposte: «Spero che trovino una soluzione per lunedì ma dovete pensare che noi dipendenti non veniamo a lavorare se non tutelati in primis, forniteci guanti e mascherine e apriamo senza farci problemi».

