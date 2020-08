Nel giorno in cui la Campania sorpassa tutte le altre regioni - Lombardia compresa - nel numero dei contagi da Covid, a bordo di un traghetto Caremar che collega l’isola di Ischia a Napoli esplode la polemica per le scarse misure di sicurezza. Un passeggero, allibito, racconta di norme anti contagio praticamente assenti: nessuna misurazione della temperatura al momento dell’imbarco, nessun distanziamento nelle postazioni a sedere, nessun dispenser di liquido igienizzante visibile, «li ho cercati a lungo ma non li ho trovati, non c’erano nemmeno in bagno», racconta.

E ancora: «Quando siamo saliti a bordo una signora ha chiesto a un componente dell’equipaggio come mai non misurassero la temperatura, lui ha allargato le braccia, ha indicato la folla che cercava di entrare e, testuali parole, ha detto: Speriamo che Dio ce la mandi buona». Nella sala interna - come si vede dalle foto - le persone hanno viaggiato accalcate. In molti, fortunatamente, indossavano la mascherina. «Il problema era il caldo afoso nella sala, dove c’erano addirittura persone sedute per terra, tutte appiccicate», conclude il passeggero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA