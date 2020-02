Coronavirus, Gismondo "contro" Burioni: «Sono stanca e disgustata. Pandemia? Una follia»

Da un lato il virologo Roberto Burioni, della società Rbc srl di Pesaro (che ha per oggetto ricerca, studio e di aggiornamento nel settore della salute) che evocava la necessità di contenere il contagio, dall'altro la collega del reparto di Microbiologia dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo che ridimensiona il caso Coronavirus: «una follia» scambiare «un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale». E l'annuncio oggi di non voler rispondere più di Facebook a chi l'ha attaccata per le sue posizioni, peraltro sostenute da gran parte del mondo scientifico.

«Niente panico, ma niente bugie. Attenzione a chi, superficialmente, dà informazioni completamente sbagliate. Qualcuno, da tempo, ripete una scemenza di dimensioni gigantesche: la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più di un'influenza. Ebbene, questo purtroppo non è vero». Aveva invece detto su 'Medical Facts' il virologo Burioni.

«Sono stanca e disgustata. Il mio lavoro non è curare un profilo fb, ma la salute della gente. Non seguirò né risponderò a commenti. Lascio ad altri questo hobby. Non posso permettermi di sprecare tempo. Il concetto rimane lo stesso. Anzi che seguire diatribe seguite i siti ufficiali di Oms e ministero. La calma e l'educazione sono i migliori condimenti». Lo scrive su Facebook Maria Rita Gismondo, responsabile della Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, protagonista ieri di una polemica sui social con il virologo Roberto Burioni. «Il concetto rimane lo stesso», ribadisce la Gismondo, che ieri aveva definito, sempre su Facebook, «una follia» scambiare «un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale».

