Una risposta rapida e immediata a chi ne ha più bisogno, a partire da chi non riesce più a fare la spesa. Mentre studia gli interventi da inserire nel prossimo decreto di aprile per mitigare i danni economici del Coronavirus il governo accelera e anticipa, con un decreto, 4,3 miliardi del Fondo di solidarietà ai Comuni, con le casse in difficoltà. E stanzia in aggiunta, con ordinanza della Protezione civile, 400 milioni subito «per buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari», dopo il ritardo dei bonus da 600 euro previsti dal precedente provvedimento.

Coronavirus, 600 euro ai professionisti delle casse: firmato il decreto

I fondi saranno distribuiti ai comuni (8000) in base al numero deli abitanti. Poi toccherà alle amministrazioni locali dividerli, individuando i nuclei familiari pià fragili.

I BUONI PER LA SPESA

I buoni spesa che i Comuni asssegneranno alle famiglie in difficoltò andranno dai 25 e i 50 euro, ma saranno le amministrazioni a regolarsi anche sulle cifre. Il fondo dovrà bastare fino al 15 aprile, quando saranno erogati i 600 euro previsti dal decreto per le fasce deboli.

Entro domenica, tuttti i comuni dovranno attivare un numero telefonico dedicato ai residenti che vogliano avere accesso ai buoni. Sarà stilata una lista di supermercati convenzionati che accetteranno i voucher.

Ultimo aggiornamento: 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA