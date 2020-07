Coronavirus, 15 morti e 129 nuovi contagi: in calo il numero di chi è attualmente positivo

Diminuiscono i nuovi casi positivi e i ricoveri. Sul fronte dei decessi c'è un leggero incremento, ma si resta su un totale tra i più bassi degli ultimi mesi, 15. Va sempre ricordato che nella prima parte della settimana, per un rallentamento al sabato e alla domenica delle notifiche e dell'attività dei laboratori, c'è sempre una flessione dei dati e di questo bisogna tenere conto.

Cosa dice il bollettino? I nuovi positivi sono 129 (ieri erano 190 ma martedì 14 luglio furono 114) distribuiti soprattutto in Lombardia (34), Veneto (22), Emilia-Romagna (18) e Liguria (12). Il traguardo "zero casi" oggi viene raggiunto da Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Valle d'Aosta e Puglia. Sul fronte dei ricoveri, lieve aumento delle terapie intensive (da 47 a 49), ma diminuzione negli altri reparti, da 745 a 732. Calo anche del numero delle persone che attualmente sono infette in Italia: 12.404 a 12.248, Non molti i tamponi eseguiti, 43.110, ma sono comunque quasi il doppio rispetto a ieri. In totale i casi positivi in Italia da inizio pandemia sono stati 244.752.

Ora bisogna sperare che questi dati in flessione si confermino anche nel corso della settimana.

