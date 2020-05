Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: malati 99.980 (-199 da ieri), morti 29.079 (+195), guariti 82.879 (+1.225). Tra i positivi l'82% non ha sintomi

Il dato sulle persone attualmente positive al coronavirus in Italia scende per la prima volta dopo settimane sotto quota 100mila. Sono 99.980 i malati al 4 maggio 2020 secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile, 199 meno di ieri. I decessi risalgono lievemente, pur restando sotto i 200 nelle ultime 24 ore: sono 195 da ieri, per un totale di 29.079. I guariti da ieri sono invece 1.225, 82.879 in totale. I casi totali di contagio dall'inizio della pandemia sono 211.938, 1.221 più di ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. Ricoverate con sintomi 16.823 persone, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri mentre 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri.

Il dettaglio delle Regioni:

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, i casi attualmente positivi sono 37.307 in Lombardia (+381), 15.562 in Piemonte -76), 8.984 in Emilia-Romagna (-61), 7.234 in Veneto (-65), 5.279 in Toscana (-49), 3.508 in Liguria (-43), 4.385 nel Lazio (+0), 3.206 nelle Marche (+8), 2.711 in Campania (-15), 1.165 nella Provincia autonoma di Trento (-82), 2.945 in Puglia (-10), 2.202 in Sicilia (-1), 1.050 in Friuli Venezia Giulia (-37), 1.837 in Abruzzo (-31), 636 nella Provincia autonoma di Bolzano (-29), 181 in Umbria (-2), 653 in Sardegna (-36), 110 in Valle d'Aosta (+1), 674 in Calabria (-28), 173 in Basilicata (-21) e 178 in Molise (-3). Le vittime sono rispettivamente: Lombardia 14.294 (+63), Piemonte 3.186 (+34), Emilia Romagna 3.666 (+24), Veneto 1.528 (+12), Toscana 881 (+9), Liguria 1.221 (+12), Lazio 524 (+16), Marche 932 (+5), Campania 366 (+2), Provincia autonoma di Trento 430 (+1), Puglia 429 (+5), Sicilia 244 (+2), Friuli Venezia Giulia 299 (+2), Abruzzo 332 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 284 (+3), Umbria 70 (+2), Sardegna 119 (+0), Valle d'Aosta 139 (+1), Calabria 88 (+0), Basilicata 25 (+0), Molise 22 (+0). I tamponi effettuati sono 2.191.403, con un incremento di 37.631 rispetto a ieri. Le persone sottoposte a tampone sono 1.479.910.

