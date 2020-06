​Coronavirus, bollettino Lombardia: 93.173 positivi, +62% da ieri. a Milano metà dei nuovi casi

Sale a 93.173 il totale complessivo dei positivi al coronavirus riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi. I nuovi casi positivi rispetto a ieri sono +62 di cui 23 a seguito di test sierologici (0,88% rapporto con i tamponi giornalieri). Ieri i nuovi casi sono stati +143. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Gli attualmente positivi sono invece 12.904 (-734). Il numero dei pazienti guariti/dimessi ammonta invece a +790 per un totale di 63.690. Resta stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: 51 (=), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono attualmente 910 (-137). In lieve aumento il numero dei decessi: +6 in 24 ore, mentre ieri se ne contavano +3. Il totale complessivo delle persone decedute a causa del coronavirus sale così a 16.579. Quanto al numero dei tamponi, sono 6.986 quelli effettuati rispetto a ieri, per un totale di 971.721.

Ammontano a 24.210 (+26) i positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 10.304 (+15) a Milano città. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 14.177 (+6), a Brescia 15.505 (+6), a Como 4.068 (+2), a Cremona 6.587 (+2), a Lecco 2.818 (+1), a Lodi 3.559 (+1), a Mantova 3.447 (+2), a Monza 5.740 (+4), a Pavia 5.546 (+4), a Sondrio 1.569 (+1), a Varese 3.877 (+2) e 2.070 in fase di verifica.

«È un gioco di squadra - ha precisato Fabrizio Sala - per vincere questa battaglia tutti insieme. L'Ats Monza, tra l'altro, si è distinta per la grande efficacia durante questa pandemia con risposte puntuali e precise ai cittadini». L'iniziativa è finanziata da alcune famiglie imprenditoriali della città e dall'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. «Ancora una volta - ha chiosato il vicepresidente Sala - si dimostra la grande capacità brianzola di fare sistema, attraverso un aiuto concreto, secondo il principio del nostro territorio secondo cui soltanto unendo le forze si riescono a vincere le battaglie. È l'imprenditoria che più ci piace, quella vicina al territorio, che pensa ad aiutare gli altri nei momenti più difficili».

