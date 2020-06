Coronavirus, in Lombardia 97 nuovi positivi e 13 morti. A Milano solo 4 nuovi casi

Coronavirus, il bollettino in Lombardia di oggi domenica 28 giugno 2020. Sono 97 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 debolmente positivi). I pazienti guariti/dimessi sono invece 111 per un totale complessivo di 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi). Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 43, mentre cala il numero dei ricoverati non in terapia intensiva: 323 (-92). Quanto ai decessi se ne registrano +13 per un totale complessivo di 16.639. I tamponi effettuati sono invece 8.119 per un totale di 1.022.440. Sono i dati comunicati dalla Regione Lombardia.

La danzatrice del ventre condannata a tre anni di carcere: per il tribunale del Cairo è immorale

A Milano 16 positivi. Sono +16 i positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano, mentre in città se ne contano +4. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono +20, a Brescia +27, a Como +1, a Cremona +6, a Lecco +3. Nessun nuovo caso, invece, a Lodi, mentre Mantova conta +4 positivi, Monza +7, Pavia +6, Sondrio +2 e Varese +3.

Zangrillo: «Il virus non è mutato ma ha perso carica. L'Italia disorientata e martoriata deve ripartire»

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA