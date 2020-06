Coronavirus, bollettino: ​​in Italia 78 morti e 346 nuovi casi, 210 sono in Lombardia

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 13 giugno. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 236.651, dei quali 174.865 sono guariti e 34.301 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 27.485.

Coronavirus bollettino Lombardia, a Milano quasi la metà dei nuovi casi

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 346 pazienti (ieri di 393) di cui 210 in Lombardia; gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.512 (ieri 1.640) persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 1.780 unità (ieri 1.747); i deceduti di 78 (di cui 23 in Lombardia), ieri erano stati 56. Sono 220 i malati in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 23.518 su 27.485. Sette regioni non hanno avuto nuovi contagi.

