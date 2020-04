Coronavirus, bollettino Italia: 110.574 casi, 13.155 morti (+727), 16.847 guariti, 1.118 più di ieri

Coronavirus, questo il bollettino sulla situazione Covid19 in Italia oggi 1 aprile 2020: sono 110.571 i contagiati, con oltre 80mila italiani tuttora positivi e oltre 13mila morti. L'Italia, dunque, rimane sul picco del contagio per il coronavirus. Cresce il numero totale dei guariti, oggi 16.847, 1.118 in più di ieri. I dati sono stati presentati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Coronavirus Roma, 112 nuovi positivi. Nel Lazio 169 casi: trend sotto il 6% per la prima volta

Bonus 600 euro, ecco perché il sito Inps va in tilt (e non è solo colpa degli hacker)

Lombardia, triplicano i nuovi positivi a Milano. Triplica il dato dei nuovi positivi nella Città Metropolitana di Milano che oggi conta 611 casi in più colpiti dal coronavirus rispetto all'incremento di ieri che si era fermato a 235. Quanto al dato della sola città di Milano, spiega l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, i positivi in più sono 159 (contro i 96 di ieri). Gallera ha però parlato di «una netta riduzione della pressione nei pronto soccorso della citta».





Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA