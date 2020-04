Coronavirus Pordenone, bimbo di 5 anni scappa da casa dei nonni e fa l'autostop: «Voglio andare da mamma in ospedale»

PORDENONE - Voleva riabbracciare la sua mamma, impegnata in prima linea nell'emergenza coronavirus ed è uscito di casa di nascosto con l'intento di fermare un'auto e chiedere un passaggio per andare da lei. Protagonista della vicenda a lieto fine, un bimbo di 5 anni di Pordenone.

Il piccolo che era appena stato sgridato dai nonni, per aver riempito di carta igienica il water, era uscito di casa senza farsi notare e aveva chiesto un passaggio a un automobilista. Il bambino, come lui stesso ha raccontato, voleva rivedere la mamma dopo un mese di assenza da casa: la donna lavora in una struttura sanitaria di Trieste e lo aveva lasciato dai suoi genitori per evitare qualsiasi rischio di contagio da coronavirus.

#Pordenone Bimbo di 5 anni scappa dai nonni per rivedere la madre impegnata in prima linea nell’emergenza #covid-19. La “fuga” è durata pochi istanti grazie all’intervento di una pattuglia #GdF che lo ha riportato a #casa. #NoiConVoi pic.twitter.com/39mpD0aAmo — Guardia di Finanza (@GDF) April 14, 2020



A notare la presenza in strada del bambino - che aveva percorso poche decine di metri dal cancello della propria abitazione, mentre i nonni lo stavano cercando in casa -, anche una pattuglia della Guardia di Finanza che, sopraggiunta sul posto ha riaccompagnato il bimbo dai parenti.

