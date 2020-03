Frosinone, Diocesi e Comune con due cooperative portano spesa e medicine a casa degli anziani

Ai tempi del coronavirus per tanti anziani sta diventando estremamente difficoltoso anche andare a fare la spesa. Molti di loro, specie se vivono da soli o hanno patologie importanti, in questi giorni sono in preda al timore di poter essere contagiati, e così rinunciano a fare anche quei pochi passi al giorno per entrare al supermercato. A volte si tratta di un dramma nel dramma al quale la diocesi di Frosinone e il Comune stanno facendo fronte con un servizio apposito, affidato a due cooperative che già sul territorio hanno una rete capillare di assistenza. La parte alta della cittadina è stata affidata a Diaconia e la parte bassa e periferica alla Osa che da alcuni giorni riforniscono tanti anziani di medicinali, giornali, generi alimentari. Il progetto è partito immediatamente e ha raccolto subito decine di richieste destinate ad aumentare nei prossimi giorni anche grazie ad un numero di telefono messo a disposizione per attivare il servizio gratuito (0775-870548).

