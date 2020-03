RIETI - All’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore, si evidenziano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19, uno a Rieti, due a Fara Sabina e uno di Cantalupo. Con i 4 casi positivi rilevati questa mattina, salgono a 12 i soggetti positivi al test Covid 19.

In particolare: 6 soggetti residenti nel comune di Fara in Sabina: 4 in sorveglianza domiciliare, 1 ricoverato presso l’unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti e 1 ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale de’ Lellis di Rieti.

In quest’ultimo caso, si precisa che il paziente, già portatore di patologie pregresse, è in condizioni cliniche stazionarie. Tre i soggetti residenti nel comune di Rieti. Di questi, 2 sono in sorveglianza domiciliare e 1 paziente è ricoverato presso l’Unità operativa di Malattie Infettive. 2 soggetti residenti nel comune di Cantalupo e 1 soggetto residente nel comune Poggio Bustone.

Il messaggio del sindaco di Fara Sabina

«La Asl di Rieti ci comunica che i test hanno confermato 3 nuovi positivi al Covid-19. Due sono familiari conviventi di positivi, erano già posti in quarantena domiciliare e le loro condizioni sono buone. La terza persona era rientrata dal nord Italia la scorsa settimana, era anch’essa già in quarantena volontaria ed è stata ricoverata presso il reparto malattie infettive dell’ospedale di Rieti.

Restano stazionarie le condizioni della persona ricoverata in terapia intensiva a Rieti, già portatrice di patologie pregresse, così come restano asintomatici gli altri soggetti posti in isolamento domiciliare.

L’Unità di crisi Covid-19 della Asl di Rieti continua il monitoraggio di tutte le situazioni e i dati ci confermano che tutte le azioni e le procedure previste sono state attuate.

Ieri ho pubblicato una serie di Faq che sicuramente vi torneranno utili in queste ore, noi siamo costantemente al lavoro per dare il massimo supporto alle autorità competenti e all’unita di crisi per superare questa emergenza.

Anche oggi vi raccomando di rispettare tutte le disposizioni emanate dal Governo e i comportamenti di sicurezza previsti! I controlli saranno costanti e rigidi!

Ne sono certo, tutti insieme sconfiggeremo il virus e la paura!».

Presso l’Unità di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, sono ricoverati anche 2 soggetti con sospetto Covid 19.

Risultano in sorveglianza domiciliare 142 soggetti: di questi, 128 sono asintomatici, mentre 14 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19. Dieci i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica (Isp) della Asl di Rieti, seguendo scrupolosamente i protocolli attivati dal Ministero della Salute e le disposizioni della Regione Lazio, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano tutte le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti.

