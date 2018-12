Paolo, marito di Eleonora a Corinaldo: «Ora quattro bimbi sono senza mamma, uno prende ancora il latte. Lì dentro tutti ubriachi»

«Non ce la faccio a dire niente. Solo che quattro figli sono rimasti senza la loro mamma e uno di loro prende ancora il latte. Parlerò più avanti per dire quello che è successo l dentro. Non era un concerto ma una discoteca strapiena di gente e piena di alcolici. Il concerto doveva iniziare alle 22 e invece non iniziava. Porti tuo figlio ed erano tutti ubriachi».



Lo ha detto Paolo, il marito di Eleonora Girolimini, la donna di 39 anni morta nella calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, madre di quattro figli.



La donna aveva portato la figlia di 11 anni al concerto di Sfera Ebbasta. La ragazzina, che ha subìto una ferita a un ginocchio e si trova al Pronto soccorso, ha voluto vedere la salma ed è stata accompagnata all'obitorio. Il marito ha lasciato l'obitorio poco prima delle 17, circondato dai parenti.