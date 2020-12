Torino, incendio nella villa del fratello di Montezemolo: le fiamme scatenate dalle luminarie di Natale

Incendio nella villa della famiglia Cordero di Montezemolo a Castiglione Torinese. È la casa del notaio 71enne Marco Cordero di Montezemolo, fratello di due anni più giovane di Luca, ex presidente di Fiat e Ferrari. L’incendio è divampato nella serata di venerdì 25 dicembre probabilmente, secondo primi riscontri, per un corto circuito alle luminarie natalizie disposte sul tetto dell’abitazione. In casa c'erano solo i suoceri del notaio e il custode, tutti illesi. Sono stati i vicini a dare l’allarme. Sul posto, in strada San Martino, una zona collinare, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Il rogo è stato estinto dopo diverse ore di intervento.

Sul posto, oltre ai militari della locale stazione e della sezione radiomobile, le squadre dei vigili del fuoco di Torino, Chivasso e Volpiano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'immobile, dichiarando inagibile il secondo piano e il tetto sovrastante. Ingenti i danni.

