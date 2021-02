Coppia scomparsa, trovato un altro corpo nell'Adige: forse è quello di Peter Neumair

I vigili del fuoco hanno recuperato dall'Adige un corpo. Si dovrebbe trattare della salma di Peter Neumair. Il ritrovamento è stato fatto ad Ora, a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva restituito la salma di Laura Perselli. La coppia bolzanina è scomparsa lo scorso 4 gennaio. Il figlio Benno è in custodia cautelare per duplice omicidio e di occultamento dei cadaveri.

Si svolgerà nei prossimi giorni l'autopsia sul cadavere di Laura Perselli, la donna di 68 anni che era scomparsa nel nulla lo scorso 4 gennaio assieme al compagno Peter Neumair. Il loro figlio Benno è indagato di duplice omicidio e di occultamento dei cadaveri. Il corpo senza vita di Laura Perselli era stato rinvenuto nell' Adige, tra Egna e Laghetti, sabato mattina. La Procura non ha ancora comunicato la data dell'esame autoptico, anche perché la difesa ha chiesto che venga eseguito in incidente probatorio. Gli avvocati difensori di Benno Neumauir, quindi, nomineranno un loro consulente per assistere all'autopsia, che sarà eseguita dal dottor Dario Raniero dell'Istituto di medicina legale di Verona.

Sul cadavere della donna sarebbero presenti dei segni evidenti: non si può escludere che essi siano conseguenti a ferite mortali, forse anche da strangolamento, ma non si può escludere nemmeno l'ipotesi contraria, che siano stati cioè provocati accidentalmente dalla lunga permanenza del cadavere nel fiume. Sarà comunque l'autopsia, che dovrebbe svolgersi tra oggi e giovedì, a chiarire le cause del decesso, dando un contributo decisivo alla soluzione del giallo.

