Coppia muore nella notte a Belluno: marito e moglie avvelenati dal monossido di carbonio

Terribile fine per due anziani coniugi ottantenni: sono stati trovati morti nella loro casa a Rivamonte Agordino, uno dei paesi bellunesi devastati dal maltempo dei giorni scorsi. La prima ipotesi è che la coppia sia rimasta vittima di un avvelenamento da monossido di carbonio, forse per una stufetta difettosa. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che non riuscivano a contattare marito e moglie. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'alloggio hanno trovato i due anziani ormai esanimi. Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri.