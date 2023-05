In casa un chilo di cocaina, una pistola e più di 10mila euro in contanti: presa una coppia di fidanzati

PORDENONE - Osservati, pedinati per diverso tempo e infine, eseguita una perquisizione domiciliare, i due, una coppia di fidanzati, sono stati colti con la mano nel sacco. Lui, cittadino albanese di 42 anni, lei italiana 21enne, avevano nascosto in casa un chilo di cocaina e una pistola. I due fidanzati sono stati sorpresi dagli agenti della Squadra Mobile mentre tentavano di occultare una borsa contenente oltre 1 chilogrammo di cocaina, suddivisa in due panetti rispettivamente dal peso di 862 e 303,3 grammi e un bilancino di precisione digitale.

Nella borsa è stato trovato anche un marsupio di colore nero chiuso con zip al cui interno vi era custodita una pistola semiautomatica lega metallica e polimeri marca Glock Zev illegalmente detenuta, nonché 2 caricatori rispettivamente riforniti con 17 cartucce calibro 9x19 e 29 cartucce 9x19, nonché una fascia elastica lombare porta pistola e caricatori.