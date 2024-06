Coppia aggredita a colpi di roncola (e ucciso il cane), arrestato l'ex fidanzato della figlia: era fuggito con la macchina delle vittime

Un giovane di 25 anni, incapace di accettare la fine della sua relazione, è stato arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio dopo un violento attacco a San Colombano Certenoli (in provincia di Genova) domenica sera. Le vittime, Angelo Imporzani, uomo di 62 anni e Karin Dupresun, una donna di 65, sono stati brutalmente aggrediti al volto e al cranio con una roncola e ricoverati in ospedale in condizioni gravi la notte scorsa. Gli aggrediti sono i genitori della sua ex fidanzata, Giulia. Durante l'attacco, il giovane non ha risparmiato nemmeno il cane di piccola taglia della coppia, uccidendolo mentre cercava di difendere i suoi padroni.

La fuga e l'arresto

Dopo l'agguato, avvenuto intorno alle 22:30, l'aggressore ha rubato le chiavi delle auto dei coniugi, tentando di fuggire prima con una vettura, senza riuscire a inserire la retromarcia, e poi con l'altra, una Fiat 500.

I vicini di casa, allarmati dai rumori e dai lamenti, hanno chiamato i soccorsi. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri dopo essere rimasto irreperibile dalla sera dell'aggressione. Come riportato da Genova Today, si era nascosto in un bosco dopo aver perso il controllo della Fiat 500, uscendo fuori strada e abbandonando l'auto. L'uomo è stato rintracciato in un rifugio di Santo Stefano d'Aveto. La struttura è stata circondata e i carabinieri sono entrati bloccando l'uomo. Interrogato in procura, è stato successivamente accompagnato in carcere a Marassi. Secondo le prime informazioni l'uomo, che non si rassegnava alla fine della relazione, aveva scritto alla ragazza alcuni messaggi minacciando la madre e il cane.

Minacce e pianificazione dell'attacco

L'ex fidanzato della figlia delle vittime è stato da subito individuato come il principale sospettato. Il giovane non aveva mai accettato la fine della relazione di cinque anni, soprattutto dopo che la ragazza aveva iniziato un nuovo rapporto. Aveva iniziato a inviarle messaggi insistenti e minacciosi, anche verso il suo cane e i suoi genitori. Da venerdì, il giovane aveva lasciato la sua abitazione in affitto e non usava più il suo telefono, probabilmente per rendersi irrintracciabile.

La ricostruzione dell'agguato

Secondo una prima ricostruzione, sabato il 25enne (dopo aver lasciato la sua abitazione in affitto ed essersi sbarazzato del cellulare) si era introdotto in una casa disabitata vicino all'abitazione dei genitori della sua ex, probabilmente con l'intento di colpire. Domenica sera, il giovane si è arrampicato lungo la parete esterna della casa, raggiungendo il balcone mentre la madre della sua ex stava chiudendo le imposte. L'attacco è stato violento: la donna è stata colpita al viso e alla testa con la roncola. Entrato in casa dalla camera da letto, ha ucciso il cane che gli andava incontro e poi ha colpito con violenza il marito che si trovava in bagno.