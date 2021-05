Coppia dell'acido, Martina Levato resta a San Vittore: non potrà recitare in teatro

Martina Levato non ha avuto il permesso di uscire dal carcere di San Vittore per recitare al ''Piccolo" di Milano come attrice nel “Decameron delle donne”. La giovane donna è condannata a 19 anni e sei mesi di reclusione aver aggredito nel 2014 con acido tre persone a Milano insieme al suo ex fidanzato Alexander Boettcher. La Cassazione ha confermato quanto deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con l'ordinanza del 23 gennaio 2020. Gli ''ermellini' hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Levato che insisteva sulla "necessità" del permesso.

La coppia dell'acido: di cosa si tratta

Martina e suo marito si sono resi protagonisti di due aggressioni con l'acido riuscite, una fallita e altre programmate e di un tentativo di evirazione, le vittime erano persone conosciute dalla coppia. Ad aiutarli c'era anche l'amico Andrea Magnani. Il 2 novembre 2014 la coppia mette a segno la prima aggressione, si tratta di uno studente 25enne dell'Universita' Bicocca colpito con un getto di acido mentre sta parcheggiando la sua auto sotto casa. Si scoprira' dopo che era stato aggredito per errore poichè somigliava al vero obiettivo. Il 15 novembre tocca fotografo Giuliano Carparelli che riesce a evitare il getto per poco e il 28 dicembre avviene l'aggressione ai danni Pietro Barbini. La presenza del padre di Barbini, che blocca Boettcher, evita conseguenze ancora piu' gravi ma Pietro è stato ferito. Boettcher viene subito arrestato e Martina viene presa qualche ora piu' tardi.



L'8 gennaio 2015 è iniziato il processo a Boettcher e Levato per l'aggressione a Barbini con l'accusa di lesioni gravissime aggravate' e il 3 febbraio 2015 viene individuato e arrestato il presunto complice della coppia: Andrea Magnani. Il 7 dicembre 2018 arriva la condanna definitiva in Cassazione: Martina è condannata a 19 anni e sei mesi mentre il marito a 23 anni.

